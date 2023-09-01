Жителя Ростова задержали при попытке убежать в Украину для вступления в ВСУ

Он не успел совершить ничего противозаконного.В Ростовской области силовики вычислили и задержали жителя региона, который решил уехать на Украину и примкнуть к вооружённым формированиям, принимающим участие в боевых действиях на стороне ВСУ.
Он не успел совершить ничего противозаконного.В Ростовской области силовики вычислили и задержали жителя региона, который решил уехать на Украину и примкнуть к вооружённым формированиям, принимающим участие в боевых действиях на стороне ВСУ.
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