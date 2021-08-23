Биохимик назвала признаки опасной воды из-под крана

Если пить такую воду, соли накапливаются в организме и негативно влияют на работу сосудов, почек и суставов Запах хлорки и испорченных продуктов — основные признаки некачественной воды по мнению эксперта-биохимика компании «Байер» Марии Кулешовой.
Если пить такую воду, соли накапливаются в организме и негативно влияют на работу сосудов, почек и суставов Запах хлорки и испорченных продуктов — основные признаки некачественной воды по мнению эксперта-биохимика компании «Байер» Марии Кулешовой.
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