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Мировые Новости

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В АО «Транснефть – Дружба» завершился слет молодых специалистов

В АО «Транснефть – Дружба» завершился слет молодых специалистов

В АО «Транснефть – Дружба» состоялся технический семинар молодых специалистов. Он проводится ежегодно с целью адаптации в коллективе начинающих работников, развития лидерских качеств и коммуникативных способностей, формирования навыков работы в команде.

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