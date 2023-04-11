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Что с ней такое происходит? Кейт Миддлтон позволила себе нарушить королевскую традицию

Что с ней такое происходит? Кейт Миддлтон позволила себе нарушить королевскую традицию

Супруга наследника престола удивила фанатов. Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми LEGION-MEDIAПоявившись вчера на праздновании католическо-протестантской Пасхи в Виндзоре, Кейт Миддлтон как минимум дважды дала повод британцам для удивления.

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