Что с ней такое происходит? Кейт Миддлтон позволила себе нарушить королевскую традицию

Супруга наследника престола удивила фанатов. Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми LEGION-MEDIAПоявившись вчера на праздновании католическо-протестантской Пасхи в Виндзоре, Кейт Миддлтон как минимум дважды дала повод британцам для удивления.