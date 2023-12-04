Зеленский отказывается от Украины-1991 по частям — вначале Донбасс, теперь и Крым

"...Я считаю, Донбасс вернуть ментально сложнее, потому что десять лет были постоянные боевые действия. Значит, что в той или иной семье в Донбассе не все вернулись..." А раньше до этого не мог додуматься? А в Киевской, Одесской, Николаевской и других областях по всей Украине теперь все вернулись? Придурок кокаиновый!

Бендер Задунайский

Тогда вас люди называли псами, Ведь вы лизали немцам башмаки, Орали "Хайль" осипшими басами, Ревели "Ще не вмерла" от тоски. Где вы прошли - пустыни и руины, Для трупов не хватало больше ям. Плевала кровью "Ненька Украина" В хозяев ваших, прямо в хари - вам. Вы б пропили ее, забыв о Боге, Вы б выжили и нас с своей земли, Когда бы Украине на подмогу С востока не вернулись "москали". Теперь вы снова, подвязавши кости, Торгуясь, как потасканная б**дь, Нацистов новых кликаете в гости Украинские хлеб и сало жрать.