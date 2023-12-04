«Крымские «ждуны» почему-то внушают клоуну больше доверия, нежели донецкие Дмитрий Родионов На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Александр Дмитриевский Иван Мезюхо Сергей Веселовский Вернуть Донбасс будет даже труднее, чем Крым, считает президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский отказывается от Украины-1991 по частям — вначале Донбасс, теперь и Крым
Комментарии
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НП
Наталья Павлова
"...Я считаю, Донбасс вернуть ментально сложнее, потому что десять лет были постоянные боевые действия. Значит, что в той или иной семье в Донбассе не все вернулись..." А раньше до этого не мог додуматься? А в Киевской, Одесской, Николаевской и других областях по всей Украине теперь все вернулись? Придурок кокаиновый!
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21 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Все..привет ze от уже не своих территорий.
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20 час.
Бендер Задунайский
Тогда вас люди называли псами, Ведь вы лизали немцам башмаки, Орали "Хайль" осипшими басами, Ревели "Ще не вмерла" от тоски. Где вы прошли - пустыни и руины, Для трупов не хватало больше ям. Плевала кровью "Ненька Украина" В хозяев ваших, прямо в хари - вам. Вы б пропили ее, забыв о Боге, Вы б выжили и нас с своей земли, Когда бы Украине на подмогу С востока не вернулись "москали". Теперь вы снова, подвязавши кости, Торгуясь, как потасканная б**дь, Нацистов новых кликаете в гости Украинские хлеб и сало жрать.
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16 час.
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