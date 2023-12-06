Сотрудниками МВД России задержаны предполагаемый лидер и активные участники банды, подозреваемые в совершении резонансных тяжких и особо тяжких преступлений на протяжении свыше двух десятилетий

«Сотрудники МВД России во взаимодействии с коллегами из ФСБ России и СК России провели масштабные мероприятия по пресечению деятельности банды, участники которой совершали преступления на территории Москвы, Московской и Калужской областей, Красноярского края и ряда других субъектов Российской Федерации в период с 1998 года по настоящее время.