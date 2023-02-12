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Сосед Неймара рассказал, что вечеринки бразильца продолжительные и шумные: «Как-то гуляли до 6 утра, а меня даже не пригласили»

Сосед Неймара рассказал, что вечеринки бразильца продолжительные и шумные: «Как-то гуляли до 6 утра, а меня даже не пригласили»

Сосед Неймара высказался о вечеринках Неймара. Один из соседей форварда «ПСЖ» по имени Валентин заявил, что вечеринки у бразильца проходят не так уж часто, но обычно очень продолжительны.

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