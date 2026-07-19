НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАСС

2 подписчика

Фан-зона в центре Нью-Йорка заполнилась до отказа на финал ЧМ-2026

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Фан-зона в Рокфеллер-центре, находящаяся в центре Манхэттена в Нью-Йорке и вмещающая несколько тысяч человек, полностью заполнена на матч финала чемпионата мира по футболу, передает корреспондент ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии