Фан-зона в центре Нью-Йорка заполнилась до отказа на финал ЧМ-2026

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Фан-зона в Рокфеллер-центре, находящаяся в центре Манхэттена в Нью-Йорке и вмещающая несколько тысяч человек, полностью заполнена на матч финала чемпионата мира по футболу, передает корреспондент ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)