TSMC поможет Маску создать гигантский завод по производству чипов — миллиардер подтвердил переговоры с TSMC по участию в проекте Terafab

«Из этого что-то может получиться», — сказал Маск TSMC и связанный с Илоном Маском проект Terafab обсуждают возможное сотрудничество по производству полупроводников для Tesla, SpaceX и xAI.
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