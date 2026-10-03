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TSMC поможет Маску создать гигантский завод по производству чипов — миллиардер подтвердил переговоры с TSMC по участию в проекте Terafab

TSMC поможет Маску создать гигантский завод по производству чипов — миллиардер подтвердил переговоры с TSMC по участию в проекте Terafab

«Из этого что-то может получиться», — сказал Маск TSMC и связанный с Илоном Маском проект Terafab обсуждают возможное сотрудничество по производству полупроводников для Tesla, SpaceX и xAI.

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