Русская весна

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Юуухуу! — необычная реакция наших бойцов на уничтожение огневой точки ВСУ и полевого склада БК (ВИДЕО)

Юуухуу! — необычная реакция наших бойцов на уничтожение огневой точки ВСУ и полевого склада БК (ВИДЕО)

Юуухуу! — необычная реакция наших бойцов на уничтожение огневой точки ВСУ и полевого склада БК. Смотреть СТРОГО СО ЗВУКОМ!  Боевые действия на запорожском направлении южного фронта замедлились — идут позиционные бои, наши взламывают оборону врага.

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