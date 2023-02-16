Юуухуу! — необычная реакция наших бойцов на уничтожение огневой точки ВСУ и полевого склада БК (ВИДЕО)

Юуухуу! — необычная реакция наших бойцов на уничтожение огневой точки ВСУ и полевого склада БК. Смотреть СТРОГО СО ЗВУКОМ! Боевые действия на запорожском направлении южного фронта замедлились — идут позиционные бои, наши взламывают оборону врага.