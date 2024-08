Demonschool перенесли на 2025 год за две недели до релиза — это тактическая RPG с элем...

Demonschool перенесли на 2025 год за две недели до релиза — это тактическая RPG с элементами Persona, Into the Breach и итальянских фильмов ужасовТактическая ролевая игра Demonschool, в которой смешались элементы Persona, Into the Breach и итальянских фильмов ужасов 60-х и 70-х годов, должна была выйти уже 13 сентября, однако разработчики из калифорнийской студии Necrosoft Games в последний момент решились на перенос.