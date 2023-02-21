Байден рассказал о разговоре с Путиным о вступлении Финляндии в НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что предупреждал российского лидера Владимира Путина о возможности присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу, но на тот момент не было известно, что Швеция также решит подать заявку на вступление в НАТО.
Президент США Джо Байден заявил, что предупреждал российского лидера Владимира Путина о возможности присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу, но на тот момент не было известно, что Швеция также решит подать заявку на вступление в НАТО.
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