Специально для наших дорог: тюнеры превратили суперкар во внедорожник

Mansory, известная своими эксклюзивными тюнинг-проектами, вновь поражает мир автолюбителей. На этот раз мастерская взялась за Lamborghini Huracan Sterrato, преобразив его в еще более экстремальный и роскошный суперкар, обладающий при этом неплохими внедорожными способностями.
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