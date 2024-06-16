Специально для наших дорог: тюнеры превратили суперкар во внедорожник

Mansory, известная своими эксклюзивными тюнинг-проектами, вновь поражает мир автолюбителей. На этот раз мастерская взялась за Lamborghini Huracan Sterrato, преобразив его в еще более экстремальный и роскошный суперкар, обладающий при этом неплохими внедорожными способностями.