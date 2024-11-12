Райану Гослингу — 44 года: какие фильмы сделали актера легендой

Сегодня актер Райан Гослинг — один из самых знаменитых актеров Голливуда. За более, чем тридцать лет на экране артист снялся в десятке фильмов, ставших легендарными, и воплотил в жизнь самые разные образы: от молчаливого водителя до обаятельного Кена.
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