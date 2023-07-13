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Турция дала России разъяснения по передаче Украине боевиков нацбатальона «Азова»*

Турция дала России разъяснения по передаче Украине боевиков нацбатальона «Азова»*

В правящей турецкой «Партии справедливости и развития» дали России разъяснения по поводу передачи Украине боевиков «Азова»*.

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Комментарии
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Серж Южанин
Вот самое верное &quot;разъяснение&quot;!
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5 час.
Серж Южанин
.А вот еще...
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5 час.
Серж Южанин
.
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5 час.

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