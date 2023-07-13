Турция дала России разъяснения по передаче Украине боевиков нацбатальона «Азова»*

В правящей турецкой «Партии справедливости и развития» дали России разъяснения по поводу передачи Украине боевиков «Азова»*.
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