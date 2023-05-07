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ФСБ сорвала попытку украинских диверсантов уничтожить российский самолет ДРЛО А-50

ФСБ сорвала попытку украинских диверсантов уничтожить российский самолет ДРЛО А-50

ГУР Минобороны Украины планировало уничтожить российские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на аэродроме Северный в Ивановской области.

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