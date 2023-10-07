Новый мир, где остановится СВО, русская Одесса, причины гибели Пригожина: главное из выступления Путина

© РИА Новости . Григорий Сысоев В четверг, 5 октября, президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" Беседа главы российского государства с членами клуба продолжалась 3 часа 40 минут.
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