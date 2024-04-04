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Этот таинственный мир

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Действующих вулканов больше, чем вы думаете

Действующих вулканов больше, чем вы думаете

Вулканологи предупреждают, что магматические источники развиваются с течением времени, а это приводит к недооценке количества вулканов, которые могут извергаться – особенно тех, которые способны на самые сильные извержения.

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