Действующих вулканов больше, чем вы думаете

Вулканологи предупреждают, что магматические источники развиваются с течением времени, а это приводит к недооценке количества вулканов, которые могут извергаться – особенно тех, которые способны на самые сильные извержения.
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