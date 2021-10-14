Про избиение в метро или "почему на Руси перевелись мужики"

Страна и людиПолитикаПро избиение в метро или "почему на Руси перевелись мужики" Colonel Cassad Злободневное на тему избиения парня в метро, который вступился за девушку, к которой приставали три утырка.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРафаэль СеражидиновАвтор прав на 100%. Это соответствует нашим законам! Самооборону в России убили! Защищать себя, это громадный риск, прежде всего юридических последствий, для себя же, не говоря о защите посторонних потерпевших. А слоган "бей первым...." Это для пацанов во дворе. А в общественных местах, только полицию вызывать.... Как то так.Комментировать
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