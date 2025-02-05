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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Spotify оштрафовали на 10 млн рублей за хранение данных россиян вне РФ — сервис у...

Spotify оштрафовали на 10 млн рублей за хранение данных россиян вне РФ — сервис у...

Spotify оштрафовали на 10 млн рублей за хранение данных россиян вне РФ — сервис ушёл из России три года назадМировой суд Таганского района Москвы назначил административный штраф музыкальному стриминговому сервису Spotify в размере 10 млн руб.

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