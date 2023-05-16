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Экс-депутат Бундестага Гердт назвал оторванными от реальности слова главы Украины Зеленского о плохом состоянии дел в Крыму

Экс-депутат Бундестага Гердт назвал оторванными от реальности слова главы Украины Зеленского о плохом состоянии дел в Крыму

Бывший депутат Бундестага Вальдемар Гердт назвал оторванными от реальности слова украинского лидера Владимира Зеленского о плохом состоянии дел на территории Крымского полуострова.

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