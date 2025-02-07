Безумный указ Совнаркома: зачем в Москве и Ленинграде запретили «ГАЗ-А» и легковые «Форды»

21 апреля 1937 года газета «Правда» наряду с грозной статьей В. М. Молотова «Наши задачи в борьбе с троцкистскими и иными вредителями, диверсантами и шпионами» поместила коротенькое сообщение: «В Совнаркоме Союза ССР».
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