Частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Московской бирже более 1,1 трлн рублей, из которых 178,1 млрд рублей в акции, 215,4 млрд рублей в биржевые фонды и 715 млрд рублей в облигации, следует из сообщения торговой площадки.