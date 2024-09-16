Формирования киевского режима сегодня утром нанесли очередной неизбирательный удар по Белгороду. По предварительным данным, по мирным жителям работала РСЗО «Вампир» (чешская модификация «Града», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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