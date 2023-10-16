В Чувашии хотят досрочно расторгнуть контракт с мэром Новочебоксарска

НОВОЧЕБОКСАРСК, 16 октября. ФедералПресс. Глава Чувашии Олег Николаев предложил городскому собранию депутатов Новочебоксарска рассмотреть вопрос о досрочном расторжении контракта с главой администрации второго по величине города республики Дмитрием Пулатовым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)