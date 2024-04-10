Пашинян: ЕС и США готовы помочь Армении заработать миллиарды

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал прошедшую встречу в Брюсселе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном, заявив, что ЕС и США готовы способствовать тому, чтобы Армения "заработала миллиарды".
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