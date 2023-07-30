Сила Льва: гороскоп на неделю для каждого знака зодиака с 31 июля по 6 августа 2023 Алёна ЮрьеваИюль уступает свое место первой неделе августа 2023 года, и с ним приходит сильная энергия Льва – правящего астрологического знака этого периода.