Реализацию проекта по строительству обхода Костромы будет курировать Росавтодор

Вопрос реализации проекта по строительству трассы в обход Костромы с мостом через реку Волгу протяженностью более 31 км обсудил глава Минтранса Роман Старовойт с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым в ходе официальной встречи.
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