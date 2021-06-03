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  • Igor
    Вы эти ГОСТы в глаза видели? Размахиваете как флагом не зная содержания.Поинтересуйтесь,будет интересно.Была ли советская...
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  • Igor
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Попытки США настроить Россию против КНР обречены на провал

Попытки США настроить Россию против КНР обречены на провал

Жэньминь жибао, Китай После утверждения встречи президентов РФ и США в Женеве некоторые западные СМИ отметили, что администрация Джо Байдена хочет воспользоваться случаем и протянуть Москве «оливковую ветвь», чтобы «разлучить» Китай и Россию.

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