Арно Хидирбегишвили: РОССИЮ, ЕВРОПУ И США НАДО СРОЧНО ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧТО У ГРУЗИИ НЕТ ПРЕЗИДЕНТА!

14 марта 2022 года «президент» Грузии Саломе Зурабишвили должна была отчитаться перед грузинским Парламентом о проделанной за год работе, но она 50 минут делала скандальные, не компетентные и провокационные антигосударственные заявления, чем окончательно подтвердила – у Грузии нет президента! МИД Грузии должен сообщить об этом России, странам Евросоюза и США, чтобы там не принимали гражданку Зурабишвили на официальном уровне, потому что её действия давно вышли за рамки Конституции Грузии, за что в ближайшем будущем ей грозит импичмент.