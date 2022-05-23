Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Терехов Олег
    Да потому что ни в давние времена ни сейчас Столичная часть  России не интересовалась чего хотят проживающие в сибири...Сибирский сепарат...
  • Жорж Санд
    Спасибо за статью.Архангел Гавриил ...
  • Анатолий Рыжакин
    Не болтай ерунды, жертва либерастической пропаганды!😡 Евгения Юрьевича Спицына есть за что уважать. Он не только оди...Историк Спицын о ...

Арно Хидирбегишвили: РОССИЮ, ЕВРОПУ И США НАДО СРОЧНО ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧТО У ГРУЗИИ НЕТ ПРЕЗИДЕНТА!

Арно Хидирбегишвили: РОССИЮ, ЕВРОПУ И США НАДО СРОЧНО ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧТО У ГРУЗИИ НЕТ ПРЕЗИДЕНТА!

14 марта 2022 года «президент» Грузии Саломе Зурабишвили должна была отчитаться перед грузинским Парламентом о проделанной за год работе, но она 50 минут делала скандальные, не компетентные и провокационные антигосударственные заявления, чем окончательно подтвердила – у Грузии нет президента! МИД Грузии должен сообщить об этом России, странам Евросоюза и США, чтобы там не принимали гражданку Зурабишвили на официальном уровне, потому что её действия давно вышли за рамки Конституции Грузии, за что в ближайшем будущем ей грозит импичмент.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх