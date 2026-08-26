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Царьград

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Пособничество за деньги: в челябинский суд передано дело семи мигрантов

Пособничество за деньги: в челябинский суд передано дело семи мигрантов

Горожанка решила "срубить капусты" по легкому, но стала уголовницей с реальной статьей. В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летней местной жительницы, которая обвиняется в фиктивной постановке на миграционный учет приезжих.

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