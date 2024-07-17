Минтранс РФ может помочь построить дорогу в обход Горно-Алтайска. Что о ней известно?

Об этом сообщил врио главы региона Андрей Турчак Министр транспорта России Роман Старовойт 16 июля с рабочим визитом побывал в Республике Алтай и пообещал помочь с финансированием нескольких важных для региона объектов.
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