Отмена двойного НДС при продаже б/у автомобилей положительно скажется на авторынке в целом

Рынок подержанных автомобилей — один из самых востребованных в России. Однако на нем существует проблема — двойное налогообложение НДС при перепродаже бывших в употреблении машин между юридическими лицами.
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