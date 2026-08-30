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FiNE NEWS

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Дмитрий Песков рассказал о ключевых направлениях программы президента на ВЭФ

Дмитрий Песков рассказал о ключевых направлениях программы президента на ВЭФ

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал о программе президента Владимира Путина.

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