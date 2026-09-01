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Жирков о драке в любительской лиге: «Не было никакой драки – это раздули. Но я извинился. Меня били по ногам весь матч, произошел накопительный эффект, не выдержал»

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков прокомментировал ситуацию с дракой в любительской лиге. В июне Жирков, игравший за «Новую Ригу» в Amateur Football League, ударил игрока «Медилы» после жесткого подката сзади.

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