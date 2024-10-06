Трамп раскритиковал Байдена и Харрис за низкие выплаты пострадавшим от урагана

Бывший глава Соединенных Штатов, кандидат на данную должность от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал хозяина Белого дома Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис за низкие выплаты американцам, пострадавшим от урагана «Хелен».
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