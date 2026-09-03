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Царьград

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Bloomberg: ВСУ ударили по судну «Нефрит», ремонтировавшему причал КТК

Bloomberg: ВСУ ударили по судну «Нефрит», ремонтировавшему причал КТК

Украина вновь атаковала судно КТК в Черном море.Вооружённые силы Украины нанесли удар по судну «Нефрит», задействованному в ремонте причала Каспийского транспортного консорциума в Черном море.

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