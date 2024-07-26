Правила получения ВНЖ в России: кто имеет право и какие документы необходимы Ирэн ОрлонскаяВид на жительство (ВНЖ) — это документ, который выдается иностранному гражданину и подтверждает его право на постоянное проживание в России.
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