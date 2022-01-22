Тридцать рейсов отменены и задержаны в Москве

Известия / Александр Полегенько В столичных аэропортах отменены или задерживаются тридцать рейсов.Как сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на электронное табло аэропортов, единственным "не пострадавшим" от задержек остался аэропорт в Жуковском.