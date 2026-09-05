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Рязанские новости

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Ночью в Рязанской области сбили БПЛА

Ночью в Рязанской области сбили БПЛА

В течение прошедшей ночи с 4 на 5 сентября дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями регионов России.

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