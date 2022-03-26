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В Алуште грузовик раздавил легковушку об отбойник

В Алуште грузовик раздавил легковушку об отбойник

В Алуште в районе автовокзала произошло серьёзное ДТП: загруженный грузовик раздавил легковушку об отбойник.

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