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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ювентус» не делал предложения по Адейеми. «Боруссия» хочет сохранить игрока и отпустит только за большую сумму (Фабрицио Романо)

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, переход 22-летнего вингера в туринский клуб в настоящее время не рассматривается.

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