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Пассажир выжил после падения на пути станции метро "Автово"

Утро жителей Санкт-Петербурга, которые приехали на станцию метро «Автово», чтобы добраться до работы и учебы, началось с приключений.

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