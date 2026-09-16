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Woman wins twice in a single lottery drawing for a total $100,000

A Maryland woman bought two identical tickets for a Pick 5 lottery drawing and ended up winning a pair of $50,000 prizes for a total of $100,000.

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