Woman wins twice in a single lottery drawing for a total $100,000

A Maryland woman bought two identical tickets for a Pick 5 lottery drawing and ended up winning a pair of $50,000 prizes for a total of $100,000.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым