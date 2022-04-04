Тест на грамотность, который легко проходят школьники, но заваливают взрослые

Школьные диктанты давно в прошлом, а потому, и написание некоторых слов взрослыми людьми забыты. Хотя эти слова, которые вы встретите в тесте, широкоупотребляемы в речи.
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