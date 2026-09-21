Тайфун "Дуцзюань" может отложить визит Такаити в США

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити может отложить визит в США из-за тайфуна "Дуцзюань". Она планирует встретиться с Дональдом Трампом до его переговоров с Си Цзиньпином, чтобы укрепить японо-американский альянс и обсудить сотрудничество по Китаю.