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Царьград

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Тайфун "Дуцзюань" может отложить визит Такаити в США

Тайфун "Дуцзюань" может отложить визит Такаити в США

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити может отложить визит в США из-за тайфуна "Дуцзюань". Она планирует встретиться с Дональдом Трампом до его переговоров с Си Цзиньпином, чтобы укрепить японо-американский альянс и обсудить сотрудничество по Китаю.

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