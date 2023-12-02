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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мартинес считает, что уровень саудовской лиги не повлиял на Роналду: «Его требования к себе такие же, спада нет. Криштиану забил больше всех в 2023-м, опередив Холанда и Мбаппе»

Мартинес считает, что уровень саудовской лиги не повлиял на Роналду: «Его требования к себе такие же, спада нет. Криштиану забил больше всех в 2023-м, опередив Холанда и Мбаппе»

«В Саудовской Аравии Криштиану хочет выиграть трофеи, быть эталонным игроком. Уровень его требований к себе такой же: быть капитаном, быть тем, кто выкладывается в каждой игре.

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