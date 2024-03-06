Солнце, источник жизни на нашей планете, оказывает огромное влияние на живую и неживую природу. В зависимости от количества солнечной энергии, попадающей на земную поверхность, изменяются физико-химические свойства почвы, аккумуляция тепла и запасы воды.
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