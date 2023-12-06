В 2014 году Соединенные Штаты Америки принимали участие в свержении украинского правительства. В этом признался член палаты представителей США Томас Мэсси в интервью ведущему Такеру Карлсону в социальной сети Х.
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