Заноза
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Заноза

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Кобыла в Европе околела. Про пожар пока молчат…

Кобыла в Европе околела. Про пожар пока молчат…

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Европу колбасит не по-детски. В первый торговый день 2025 года цены на электроэнергию в Европе рухнули ниже нуля.

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Комментарии
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Maxim
Бриты навязали систему расчёта, ну не может цена КВт меняться так часто: прогоните их..
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19 час.
Алексей Горшков
Что-то ПОДОЗРИТЕЛЬНО хорошо - &quot;слишком много хорошо - уже нехорошо&quot;... А в принципе политику &quot;Разделяй и властвуй&quot; никто не отменял - и надо её использовать! Если НА САМОМ ДЕЛЕ США с европейцами сцепятся... И это - только американо-европейский конфликт - можно &quot;копнуть&quot; и глубже: возьмём навскидку ЧИСТО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ конфликты! Между Польшей и Германией - из-за восточнопрусских и восточногерманских земель, в своё время ПОДАРЕННЫХ Польше СССР, между ТОЙ ЖЕ Польшей и Литвой - из-за Виленского края, ОПЯТЬ ЖЕ ПОДАРЕННОГО ТЕМ ЖЕ СССР Литве! А конфликты, в которых СССР ВООБЩЕ ни при чём - англо-шотландский, испано-каталонский, баски бунтуют ОДНОВРЕМЕННО и против Франции и против Испании, и т.д., и т.п.! Мне кажется, надо усиленно работать по раздроблению наших неприятелей изнутри! Надо максимально ВСЕ противоречия между недружественными нам странами и внутри этих стран использовать! Я считаю - надо, как и наши ... соперники - не стесняться &quot;взламывать&quot; соперника изнутри, ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЕГО ВНУТРЕННИМИ ПРОТИВОРЕЧИЯМИ !!! А их ПРЕДОСТАТОЧНО !!! Дело тут даже не в поддержке разнонаправленных движений, как таковых - надо просто их использовать! Поддерживали же западные страны разновсяческих революционеров и &quot;прогрессивную интеллигенцию&quot; в Российской империи, поздравлявшую японского императора с победой над РОССИЙСКИМ флотом у Цусимы? Это же совершенно не значит, что они их мнение разделяли - им просто БЫЛО ВЫГОДНО использовать антигосударственные силы в России! НАДО У НИХ УЧИТЬСЯ !!!
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16 час.

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