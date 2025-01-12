Кобыла в Европе околела. Про пожар пока молчат…

Алексей Горшков

Что-то ПОДОЗРИТЕЛЬНО хорошо - "слишком много хорошо - уже нехорошо"... А в принципе политику "Разделяй и властвуй" никто не отменял - и надо её использовать! Если НА САМОМ ДЕЛЕ США с европейцами сцепятся... И это - только американо-европейский конфликт - можно "копнуть" и глубже: возьмём навскидку ЧИСТО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ конфликты! Между Польшей и Германией - из-за восточнопрусских и восточногерманских земель, в своё время ПОДАРЕННЫХ Польше СССР, между ТОЙ ЖЕ Польшей и Литвой - из-за Виленского края, ОПЯТЬ ЖЕ ПОДАРЕННОГО ТЕМ ЖЕ СССР Литве! А конфликты, в которых СССР ВООБЩЕ ни при чём - англо-шотландский, испано-каталонский, баски бунтуют ОДНОВРЕМЕННО и против Франции и против Испании, и т.д., и т.п.! Мне кажется, надо усиленно работать по раздроблению наших неприятелей изнутри! Надо максимально ВСЕ противоречия между недружественными нам странами и внутри этих стран использовать! Я считаю - надо, как и наши ... соперники - не стесняться "взламывать" соперника изнутри, ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЕГО ВНУТРЕННИМИ ПРОТИВОРЕЧИЯМИ !!! А их ПРЕДОСТАТОЧНО !!! Дело тут даже не в поддержке разнонаправленных движений, как таковых - надо просто их использовать! Поддерживали же западные страны разновсяческих революционеров и "прогрессивную интеллигенцию" в Российской империи, поздравлявшую японского императора с победой над РОССИЙСКИМ флотом у Цусимы? Это же совершенно не значит, что они их мнение разделяли - им просто БЫЛО ВЫГОДНО использовать антигосударственные силы в России! НАДО У НИХ УЧИТЬСЯ !!!